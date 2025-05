Para onde vão os juros?

A Selic é a referência para os juros praticados em todas as operações de crédito. É o principal instrumento da autoridade monetária para gerenciar a liquidez do sistema financeiro e garantir que a inflação convirja à meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A saber, o Comitê de Política Monetária (Copom) opta pela elevação ou redução dessa taxa básica ou referencial com vistas a conduzir as expectativas à inflação aos objetivos fixados nas metas do CMN.

São vários os fatores que influenciam a inflação. A taxa de câmbio, o crédito, o consumo do governo, as expectativas, a tributação etc. Assim, as decisões do Copom devem levar em conta todas essas dimensões.

A taxa de câmbio, por exemplo, afeta os preços domésticos, porque influencia os custos de produção e os preços na ponta. Desde o final do ano passado, quando o dólar atingiu assustadores R$ 6,30, a tendência se inverteu. Hoje, a taxa de câmbio circunda os R$ 5,60 a R$ 5,70 por dólar.

O movimento é, claramente, guiado muito mais pelo vetor externo do que por razões domésticas. A política tarifária do presidente Donald Trump promoveu uma verdadeira reacomodação de placas tectônicas, em todo o mundo, e as reações e contrarreações que se seguiram ainda não permitem uma avaliação completa.

De um lado, os Estados Unidos começam a se mexer, como no caso do pré-acordo anunciado com o Reino Unido. De outro, a questão da China ainda permanece intacta. A incerteza causada por esse processo foi, inclusive, pontuada pelo Federal Reserve, por meio de Jerome Powell, que justificou a manutenção dos juros básicos, por lá, analisando que o risco para o PIB e o desemprego, de um lado, e para a inflação, de outro, estão presentes. Não é trivial definir o rumo da política monetária em meio a mares tão revoltos.