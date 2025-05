Os leões e os domadores do Orçamento

Nas nossas contas, na corretora, a partir de coleta realizada no sistema do Senado Federal, o SIGA-Brasil, identificamos um aumento real de 3,3% para as receitas líquidas do governo central, enquanto as despesas caíram 2%, entre janeiro e abril. A base de comparação é o primeiro quadrimestre do ano passado.

A abertura das despesas revela a estratégia do governo de segurar a execução das despesas discricionárias, seja pela não aprovação do Orçamento, seja pela edição de decretos provisórios de programação orçamentária e financeira. Sua queda foi de 3,5%. Entretanto, não é sustentável e será preciso congelar volume expressivo de gastos para que a meta seja observada.

O calendário de pagamento de precatórios também influencia essa dinâmica dos gastos. No ano passado, o governo havia optado pela antecipação de fluxo relevante para o primeiro trimestre. Em 2025, deixou para o meio do ano em diante, como costuma acontecer historicamente.

Quanto às despesas discricionárias, os decretos provisórios de programação ajudam a dar previsibilidade às áreas setoriais em relação à liberação dos recursos previstos no Orçamento. Adota-se o "faseamento", como se convencionou chamar. Ele serve para distribuir, ao longo do ano, a liberação dos recursos públicos das despesas discricionárias do Executivo e das emendas parlamentares.

São R$ 170,8 bilhões em gastos do primeiro grupo e R$ 50,4 bilhões para emendas. Estas, para ter claro, podem ser integralmente gastas ainda em maio. Já a parte do Executivo está distribuída até novembro.

O faseamento é útil, mas não anula a pressão constante por gastos e pela execução do Orçamento aprovado. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) prevê a edição de relatórios bimestrais para subsidiar os decretos de contingenciamento, justamente como um instrumento para os governos garantirem o cumprimento das metas legais.