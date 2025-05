Corte de gasto e IOF: o erro tático de Haddad

Delfim Netto sempre dizia que um erro mais um erro é igual a dois erros. Teria sido pior bater o pé. Evidentemente, recuos abalam a credibilidade; enfraquecem. Melhor seria ter debatido a minuta de decreto com grupo representativo do mercado e com o Banco Central, que é afetado diretamente, uma vez que a política cambial é de sua responsabilidade.

Medidas econômicas podem, sim, ser validadas com a sociedade e setores representativos afetados. Me lembro de quando, na Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em 2022, reunimos o setor produtivo, por meio de entidades relevantes, para discutir mudanças em programa de devolução de créditos tributários para os contribuintes.

O debate franco e transparente, de um lado, pautado também pelo apoio dos técnicos da burocracia estatal, me parece ser o caminho mais adequado para medidas dessa envergadura. Agora, Inês é morta. Os ruídos já produziram seus efeitos e, após os ajustes, segue firme a majoração do IOF.

A despeito de a discussão ter se concentrado na parte cambial, da tributação de entradas e saídas de dólares do país, a frente que mais me preocupou foi a da tributação das empresas. A alíquota vai subir de 1,88% para 3,95%. Imaginem o efeito sobre uma operação de crédito qualquer.

A pancada no serviço da dívida das empresas será fortíssima, afetando a indústria e o varejo. Tenho dito que o erro da Fazenda foi tático, porque faltou planejar essas ações de maneira adequada. É preciso notar que a decisão do IOF veio em conjunto com o relatório bimestral, para mostrar que uma receita adicional estava sendo criada e, assim, as metas fiscais estariam garantidas.

Ora, o IOF não é imposto arrecadatório. Além disso, não havia outros caminhos para garantir o compromisso legal com a meta de resultado primário (receitas menos despesas sem contar os juros)? Precisava ser o caminho do encarecimento do crédito e baldes de água fria sobre a já combalida indústria, sem contar os efeitos para o comércio varejista?