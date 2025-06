Proposta de cortes de gastos ao Congresso

1) A projeção para a receita primária líquida é de R$ 2,577 trilhões. Se confirmada, representaria um crescimento real ao redor de 6,5% em 2026.

2) As despesas primárias estão estimadas em R$ 2,594 trilhões, uma alta real frente a 2025 da ordem de 3,5%.

3) Assim, o resultado primário previsto no PLDO é de -R$ 17 bilhões, em números arredondados.

4) A meta fiscal é um superávit primário de 0,25% do PIB ou R$ 34,3 bilhões, nas contas do PLDO.

5) No ano que vem, há R$ 55 bilhões em precatórios a serem desconsiderados para fins de verificação da meta fiscal. Logo, -R$ 17 bilhões + R$ 55 bilhões = R$ 38 bilhões. Isto é, a meta exposta no item anterior seria cumprida com folga.

6) No PLDO, também se apura que a despesa discricionária (não obrigatória) é estimada em R$ 208,3 bilhões. Observe que esse volume representa 8% da despesa primária total acima destacada. Naturalmente, 92% são obrigações puras.

7) Deste total de R$ 208,3 bilhões em despesas discricionárias, as emendas parlamentares representam R$ 52,9 bilhões. Destas, R$ 40,8 bilhões em emendas individuais e de bancada estadual e R$ 12,1 em emendas de comissão.

8) Parte dos gastos com o piso constitucional da saúde e da educação também ocupa espaço das discricionárias. Isso porque a execução de obrigatórias não é suficiente para atingir os percentuais mínimos de gastos nessas áreas, calculados em cima da receita. São estes os gastos discricionários (muito embora, obrigatórios, já que inescapáveis): R$ 47 bilhões para a saúde e R$ 25,2 para a educação.

9) Assim, restarão, em discricionárias de fato, isto é, aquelas que realmente estariam à disposição para custear a máquina, pagar bolsas de pesquisas, financiar investimentos em infraestrutura e dar conta de todo o gasto corrente não obrigatório, apenas R$ 83,1 bilhões. Em percentual do gasto primário total: 3,2%.

10) Para 2027, elaborando os mesmos raciocínios, sempre a partir do PLDO, o número de discricionárias livres, chamemos assim, cairia de R$ 83,1 bilhões para um valor negativo, de R$ 10,9 bilhões, ou seja, uma "despesa negativa". Isso quer dizer, em bom português: quebradeira, paralisação ou, no termo bonito usado pelos economistas, o famigerado "shutdown".

O problema da análise acima é que, já não fosse suficientemente catastrófica (e, vejam, usando-se os números do próprio governo), está incompleta. A receita líquida não vai crescer 6,5% acima da inflação. Dificilmente, esse desempenho se verificará, porque a economia crescerá parcos 2,5%, segundo a própria proposta do governo. A base sobre a qual esse número foi calculado também estava inflada, pois a projeção de receita de 2025 era maior do que a apresentada no relatório bimestral de 22 de maio.

O ponto, aqui é que o número para a receita do PLDO me parece bastante alto. Mesmo problema que havia para 2025 e, corretamente, o governo resolveu no referido relatório. A saber, na divulgação do último bimestral, a projeção de receita líquida foi revisada para baixo em R$ 42 bilhões.

Tomando por base projeção mais realista, em torno de R$ 2,500 trilhões, digamos, para a receita líquida de 2026, cerca de R$ 77 bilhões inferior à do PLDO, é possível entender o tamanho do problema, sobretudo com a eventual reversão "solteira" da medida do IOF. Também a despesa deve ser um pouco mais alta do que a estimada pelo governo, diferença na casa de R$ 10 bilhões.

Com receita menor e despesa mais elevada, o resultado primário não seria estimado em -R$ 17 bilhões, mas, sim, em -R$ 104 bilhões. Descontando-se os R$ 55 bilhões em precatórios para fins de verificação da meta, o déficit resultante seria de R$ 49 bilhões. A nova conta está distante da meta de superávit de 0,25% do PIB (ou R$ 34,3 bilhões) em R$ 83,3 bilhões.

Como o limite inferior da meta do ano que vem é igual a zero, o desequilíbrio acima calculado, operando no fio da navalha, seria de R$ 49 bilhões. Cifra bastante polpuda, sobretudo se a tesourada tiver de recair nas despesas discricionárias espremidas que mostrei acima.