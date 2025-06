Na economia, 2027 começa agora

Não se deve negar a importância de todas essas ações.

A questão é que, mesmo após o pacote fiscal do fim do ano passado, que limitou o crescimento do salário-mínimo ao parâmetro de correção do limite de gastos, por exemplo, as contas ainda não entraram em trajetória sustentável. A perspectiva para 2025 é um déficit primário de mais de R$ 75 bilhões. Ainda que esse desempenho represente cumprir a meta legal, o déficit atrapalha a dinâmica da dívida, pressiona os juros e dificulta atingir certa estabilidade mínima na dinâmica das contas públicas.

Nesse contexto, ao rever projeções infladas de receitas, no último dia 22, a Fazenda e o Planejamento anunciaram números mais realistas para 2025. Retiraram mais de R$ 80 bilhões das estimativas de arrecadação, isoladamente, reconhecendo a elevada incerteza de diversos itens originalmente previstos na proposta orçamentária e aprovados, na LOA (Lei Orçamentária Anual), pelo Congresso. Cortaram, ainda, R$ 31,3 bilhões em gastos públicos previstos. Um feito e tanto.

Para substituir parte do prejuízo, o governo apresentou o decreto do IOF, cujas reações negativas são do conhecimento de todos. A retirada desse bode do meio da sala (ou de um pedaço dele, digamos) poderá permitir que a agenda da contenção do gasto público ganhe algum espaço político.

Não apenas os especialistas, como de costume, ousaram fazer suas propostas (como eu mesmo, neste espaço, na semana passada, e numa versão complementar, em coluna para o Estadão em parceria com Josué Pellegrini), como também as lideranças do Legislativo estão defendendo ajustes.

O Presidente Hugo Mota chegou até a reconhecer a necessidade de cortar emendas parlamentares. De fato, elas atingiram patamar impossível de se enquadrar na evolução orçamentária, como mostra a própria proposição do governo para a LDO de 2026. Para ter claro, sem mudanças nas emendas e nos gastos obrigatórios, o Estado irá à falência, porque faltarão recursos para custear a máquina e programas essenciais.