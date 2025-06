Evidentemente, o discurso do Legislativo, de que seria contrário a aumentos de impostos e gostaria de ver uma agenda de corte de despesas, é pura retórica. Há um sem número de bons projetos em tramitação por lá. Tem para todos os gostos: reforma administrativa, limitação de supersalários, mudanças nas vinculações e indexações. Por que não escolhem os melhores, chamam o Executivo à mesa e botam para votar?

A reforma do Imposto de Renda, por sua vez, está parada nos escaninhos do Congresso. O governo atual propôs o aumento da faixa de isenção acompanhado da tributação mínima de 10% para os super ricos. Nada feito. As lideranças do Legislativo querem preservar as alíquotas efetivas de míseros 3% a 4% (às vezes, menos) hoje praticada no topo da pirâmide.

Claro, querem aprovar, sim, a isenção até R$ 5 mil, mas não aceitam tornar o sistema mais justo, menos desigual; julgam que dinheiro nasce em árvore. Na verdade, sabem que suas estripulias redundarão em mais e mais dívida pública. E pouco se importam. Depois, usam da tribuna para bater nos juros altos. Essa hipocrisia é de um antirrepublicanismo impressionante.

O momento é grave e requer união de esforços dos que realmente se importam com a redução da desigualdade, com o equilíbrio das contas públicas e com a moralidade no uso dos recursos arrecadados da população. É preciso garantir a aprovação da MP do ajuste e promover a redução expressiva dos gastos tributários e a contenção do crescimento do gasto obrigatório.

Haddad pôs o dedo na ferida aberta do injusto sistema tributário. Está enfrentando a fúria dos donos de nacos inteiros do Orçamento, que querem manter seus privilégios intocados.

O Congresso ficará do lado de quem? Jovem que é, o Presidente Hugo Mota pode fazer história, desde que opte pelo povo, não pelos apaniguados de sempre.