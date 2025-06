Milagre: o Congresso quer cortar gastos

Se os parlamentares entrassem com R$ 26 bilhões, partindo-se dos mais de R$ 52 bilhões indicados no PLDO para 2026, o déficit projetado já melhoraria para R$ 74 bilhões. O governo poderia entrar com outros R$ 26 bilhões e, desse modo, colaborar exatamente com o mesmo valor do Congresso (materializando a "soma de coragem"; sabe-se lá o que isso quer dizer). Assim, a projeção passaria a R$ 48 bilhões negativos. Esse patamar seria condizente com o cumprimento da meta fiscal, usando-se a banda inferior e subtraindo-se aqueles precatórios superiores ao limite declarado inconstitucional em 2023.

A parte do Executivo, não custa lembrar, dependeria também do Congresso. A contenção de gastos obrigatórios, além dos já prometidos cortes em benefícios tributários, dependeria de mudanças legais e/ou constitucionais. É o caso das vinculações à receita e das despesas indexadas. Também se inclui o déficit cavalar da previdência dos militares e a lista de ações que tenho trazido nos últimos artigos para o UOL.

Se um milagre aconteceu nas lideranças do Legislativo, agora supostamente militantes do ajuste fiscal, cabe ao Executivo pedir truco, como no jogo de cartas, e aproveitar a oportunidade para sair das cordas. Essa turma não vai dar moleza e o desejo por emendas só pode ter um freio efetivo: o STF.

Afinal, a série de emendas constitucionais editadas desde 2015 para carimbar valores, impor execução, ampliar espaço e reduzir controle desse tipo de gasto é um prato cheio à discussão de inconstitucionalidade.