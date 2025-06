A inconstitucionalidade das emendas parlamentares

A atuação do Ministro Flávio Dino deve ser louvada. A audiência pública está disponível no canal do STF no YouTube e foi extremamente útil para escancarar, tecnicamente, sob o prisma do Direto, da Economia e das Finanças Públicas, o grave problema no tema das emendas parlamentares. Foram ouvidos, também, os advogados da Câmara e do Senado.

O Congresso não só dinamita propostas de aumento da progressividade do sistema tributário e fabrica diuturnamente novos gastos e isenções fiscais, bloqueando as iniciativas importantes do ministro Fernando Haddad, como abocanha volumes estrondosos de recursos públicos para distribuir como se não houvesse amanhã. As notícias dão conta de que, infelizmente, além disso, parte dos recursos sai de Brasília para atender a interesses privados.

Transformou-se o processo orçamentário em uma vergonha nacional. O dinheiro público é tratado como se fizesse parte do caixa de um condomínio de particulares, em que cada um cuida de uma fatia, ao arrepio dos preceitos da impessoalidade, da razoabilidade, da transparência, da prudência e da sustentabilidade.