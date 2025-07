Gilmar Mendes e o farol alto de Lisboa

A curadoria acadêmica é do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), da FGV (Fundação Getulio Vargas) e da própria Fdul. Não se trata apenas do brilhantismo do Ministro Gilmar Mendes e de sua capacidade de trazer para esse fórum de debates as mais diferentes cabeças, de gerações distintas, linhas de pensamento plurais e experiências complementares.

Já seria muito, vale dizer. Mas o fórum vai além.

O professor Carlos Blanco de Morais, da Fdul, o Professor Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV, os pesquisadores e dirigentes do IDP, Laura Schertel Mendes e Francisco Schertel Mendes, o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão, coordenador do FGV Justiça, e tantos e tantas competentes membros de suas equipes reúnem-se para compor um evento realmente grandioso.

Muito se fala, na imprensa brasileira, sobre os contatos e relacionamentos feitos a partir do fórum, mas pouco se discute sobre o teor dos temas e debates travados nesses três dias, anualmente, em Lisboa. De lá, acende-se verdadeiro farol a iluminar as questões pendentes de soluções estruturais, sejam as de curto prazo, da conjuntura, sejam as mais estruturais.

A sessão sobre governança orçamentária, com José Roberto Afonso, um dos maiores conhecedores do tema e considerado pai da Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira, e Flávio Dino, ministro do STF, foi emblemática. Afonso resgatou a história da evolução institucional na área de contas públicas para concluir apontando a necessidade de uma reforma fiscal, sobretudo partindo-se da revisão da Lei nº 4.320/1964, a Lei Geral de Finanças Públicas.

O ministro Flávio Dino, que no STF avança nas discussões da constitucionalidade do atual arcabouço das emendas parlamentares, deu uma verdadeira aula sobre a relação entre os Poderes e a importância dos temas orçamentários no contexto da Constituição de 1988.