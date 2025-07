Lula acerta: o caminho é negociar

O presidente Lula reagiu corretamente à carta de Donald Trump. O teor do documento americano é político; sua motivação, igualmente. A saber, relaciona a decisão de ampliar as tarifas de importação impostas ao Brasil ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma questão interna e sob responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro.

Na resposta, Lula marca posição, manifesta o desejo de negociação e reage, assim, expondo as ferramentas de que o país dispõe. A ação intempestiva de um dos nossos principais parceiros comerciais preocupa, e o enfrentamento precisará guiar-se por estratégia clara, ancorada no Itamaraty.

As consequências de uma tarifa de 50% para os fluxos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos podem ser severas, não apenas para as commodities agrícolas e minerais, mas também para produtos manufaturados, vale dizer. Nas grandes empresas exportadoras, o aumento de custos seria, em muitas situações, impeditivo.