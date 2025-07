Cuidado com o dólar!

Os países que praticam altas taxas de juros, como o Brasil, acabam se beneficiando. O diferencial de juros (internos versus externos) continua a funcionar como mecanismo importante a determinar a intensidade e a direção, muitas vezes, dos fluxos de dólares no mundo.

O velho conhecido capital de motel, como costumava chamar Delfim Netto, corre em busca dos ganhos extraordinários proporcionados pelos juros básicos elevados, propiciando a seus donos lucros exorbitantes. Evidentemente, a análise não é absoluta, mas relativa, pois leva em conta o risco de cada localidade.

Os recursos são tomados em países onde as taxas são baixas para serem, então, aplicados onde os juros são mais altos, num jogo conhecido como "carry trade". O grande perigo está na volatilidade associada a esse processo.

Como o recurso entra e sai sem o menor pudor, sem qualquer ligação com a economia real, o risco é o preço do dólar subir e descer de modo abrupto, imprimindo dinâmica arriscada à taxa de câmbio, com impactos nefastos sobre a atividade econômica e, no limite, sobre a inflação.

As exportações do Brasil aos Estados Unidos representaram mais de US$ 40 bilhões em 2024. Volume expressivo, correspondente a mais de 2% do nosso PIB, fazendo as transformações pela taxa média de câmbio. Um baque nesses fluxos, a partir dos próximos meses, afetaria as condições de oferta de setores produtivos relevantes, tanto na indústria como no agronegócio.

No primeiro caso, em especial para empresas exportadoras de produtos mais sofisticados, dificilmente haveria substituição trivial para os fluxos vendidos aos EUA no curtíssimo prazo. Por outro lado, bens como aviões produzidos pela Embraer, para pegar o exemplo mais emblemático, também não possuem substitutos próximos dando sopa. As compras desses produtos pelas empresas americanas não têm como ser substituídas da noite para o dia por fornecedores relevantes de outros países, que já possuem suas encomendas, com prazos a serem cumpridos.