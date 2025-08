Por que os juros travam o país?

As previsões para 2025 esboçam um déficit na casa de R$ 80 bilhões (0,6% do PIB) para o governo central. Esse saldo é conhecido como primário, isto é, não leva em conta os gastos com juros da dívida pública e as receitas de cunho financeiro. Incluídas essas variáveis, o chamado déficit nominal corresponde a R$ 954 bilhões (7,5% do PIB).

Se agregarmos os outros componentes do setor público, a exemplo dos estados e municípios, a conta ultrapassa R$ 1 trilhão. A dívida pública bruta, alimentada por esses resultados, deve encerrar o ano em R$ 10,1 trilhões (79,6% do PIB).

Como se vê, o peso dos gastos com juros é significativo na evolução das finanças públicas brasileiras. De janeiro a junho, o pagamento de juros já soma R$ 416,7 bilhões. O saldo primário do setor público, por sua vez, foi positivo em R$ 22 bilhões. Assim, o déficit nominal no primeiro semestre do ano foi de R$ 394,6 bilhões, melhor que os R$ 498,2 bilhões obtidos no primeiro semestre de 2024.

É verdade que as contas desta primeira parte de 2025 foram beneficiadas pela dinâmica menos intensa do gasto público federal, em razão da demora na aprovação do Orçamento. Além disso, diferentemente do ocorrido no ano passado, os precatórios não foram antecipados para os meses iniciais. As receitas também ajudaram, na esteira de um desempenho econômico melhor que o esperado.

A dívida pública bruta encerrou o semestre em 76,6% do PIB, frente aos 76,9% do PIB observados em junho de 2024. Apesar disso, está em trajetória de crescimento, sobretudo quando comparada ao final de 2022 (71,7% do PIB). As projeções mais recentes da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, que vem fazendo um excepcional trabalho de acompanhamento das contas públicas, emitindo constantes alertas à Administração Pública, mostram uma trajetória de contínuo crescimento ao longo da próxima década.

A saber, os gastos com juros aumentam e diminuem de acordo com a necessidade de financiamento do Estado. As pressões por maior volume de títulos públicos (dinheiro emprestado de quem tem poupança) levam o mercado a requerer juros mais elevados. O governo não tem alternativa a não ser sancionar esse custo.