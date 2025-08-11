A excelência do Tesouro Nacional na gestão fiscal

Em conversa com esta coluna, o ex-Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, explica: "a criação da Secretaria do Tesouro foi uma das propostas de reforma constantes do relatório dos grupos de trabalho que presidi e coordenei". Essa gestação de reformas estruturais no arcabouço das finanças do país implicou mudanças que tiraram o país da idade da pedra lascada em matéria fiscal.

"Não por acaso, a criação do Tesouro foi a segunda medida, precedida apenas pela abolição da conta movimento do Banco do Brasil, em fevereiro de 1986. Na época, havia a Comissão de Programação Financeira do Ministério da Fazenda, que informava ao Banco do Brasil os valores orçamentários liberados. A execução do Orçamento era feita, na prática, pelo Banco do Brasil, que tinha em sua estrutura um departamento específico para essa atividade", complementa Nóbrega.

Veja-se, portanto, a importância do órgão para a evolução institucional e a concepção de uma gestão profissional do Orçamento. Não é pouco. São muitos os desafios que se colocam à política fiscal, permanentemente, e eles demandam conhecimento, experiência e capacidade técnica. Sorte do Brasil contar com a estrutura e a competente burocracia weberiana do Tesouro.

O Tesouro é mais do que o "guardião" das contas públicas, espécie de órgão do "não" para os gastos excessivos. Ele se consolidou, na verdade, como um centro de formulação e aprimoramento de ideias, contribuindo para construir soluções com responsabilidade, técnica e visão de longo prazo.

Produz projeções, cenários, avaliações e materiais de toda sorte que acabam colaborando para o debate público, ao estimular a avaliação independente da imprensa e de especialistas. Os relatórios do Resultado do Tesouro Nacional (RTN) e da dívida (RMD), por exemplo, são inescapáveis para quem analisa as contas do país, para o bom funcionamento dos mercados e para a transparência.

Não há, hoje, qualquer informação a respeito do endividamento público que não possa ser encontrada nas diversas publicações do órgão.