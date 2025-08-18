Inflação mais baixa: tudo resolvido?

O nível dos juros, portanto, deve seguir a lógica do controle da inflação, da preservação do valor da moeda e do poder de compra das famílias. Atualmente, a meta estipulada é de 3%, podendo chegar a 4,5% ao ano, em razão da banda.

As projeções da pesquisa Focus, realizada semanalmente pela autoridade monetária junto ao mercado, indicam inflação (pela mediana das estimativas) de 5,05% para 2025. Esse número já vem caindo há 11 semanas. Para 2026, 4,41% ao ano, com quedas sucessivas há quatro semanas. Finalmente, para 2027, as projeções para o IPCA apontam 4%, número estável há 25 semanas.

Como se vê, para os três anos, os valores superam o centro da meta (3%), sendo que, para 2025, superam também o teto (4,5%). Por outro lado, a melhora nas expectativas para o ano corrente e para o próximo estão associadas a fatos novos positivos para o comportamento dos preços médios da economia.

De olho no que ocorre com a atividade econômica, a produção de alimentos, os serviços, a indústria, o crédito, o setor externo e o dólar, entre outros indicadores, os agentes econômicos vão revisando seus números.

O chamado tarifaço dos EUA contra o Brasil é um dos fatores baixistas, porque o redirecionamento de produtos para o mercado interno, inclusive alimentos, aumenta a oferta e, para uma mesma demanda, derruba os preços por aqui. Além disso, o atual contexto geopolítico trouxe excesso de oferta de produtos na Ásia: sem acesso ao mercado norte-americano, dada a elevação de tarifas, produtores locais vêm direcionando bens a preços mais baixos para o Brasil, reforçando o efeito desinflacionário. Já observamos, inclusive, desaceleração consistente dos preços ao produtor na região.

No agronegócio, a safra tem apresentado desempenho muito positivo, ocasionando deflação nos alimentos nas últimas observações mensais. Mas a queda recente não se deve apenas ao desempenho das lavouras. Os preços das proteínas, em especial da arroba do boi, também surpreenderam para baixo. Havia expectativa de aumento, diante do ciclo de baixa oferta de matrizes e abates em aceleração, mas a dinâmica mostrou-se bem mais favorável. Outro ponto relevante foi o bom desempenho das safras de arroz e feijão, que mantiveram os preços bastante comportados. Soma-se a isso a neutralidade climática — nem El Niño, nem La Niña —, que contribui para que alimentos in natura sofram menos impactos adversos.