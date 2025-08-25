Dólar valorizado é o verdadeiro problema de Trump. E do mundo também

Uma moeda também é uma mercadoria e, como tal, a demanda por motivos puramente mercantis se assemelha muito à lógica das redes sociais. Vale dizer, a moeda é, na verdade, uma rede social, talvez a primeira que surgiu como mercadoria. Para ter claro, existem milhares de sites de compartilhamento de fotos, mas, como todos usam o mesmo, mais e mais pessoas continuam usando. Há milhares de buscadores de conteúdo na internet, mas já que todo mundo usa o mesmo...

O dólar é assim também. Se todo mundo usa a moeda norte-americana como meio de troca e moeda de reserva internacional, há uma demanda cativa por ela, que extrapola o jogo usual das moedas. Esta passa a ter um valor intrínseco, como um bem qualquer. Todas as economias, exceto a dos EUA, vivenciam as implicações diretas da demanda por sua moeda resultante de relações comerciais típicas. Se um país apresenta déficits comerciais relevantes, sua moeda perde força. Se acumula superávits, ela tende a se valorizar.

Esse privilégio exorbitante do dólar tem um lado inegavelmente bom para os EUA; afinal, eles podem consumir do resto do mundo sem maiores problemas, já que todos buscam o dólar e, portanto, naturalmente, desejam financiar os déficits externos dos EUA. No limite, o governo norte-americano pode emitir dívidas sem maiores preocupações. Por sinal, a questão é justamente esta: já que existe uma demanda por dólares em toda parte, o "trabalho" dos americanos é consumir, enquanto o Tesouro emite dívida.

Mas este privilégio tem um custo. De tempos em tempos, algum presidente precisa sacar a machadinha para aparar a trepadeira que cresceu por toda a casa.

Foi assim com Nixon, em 1971, quando mandou às favas a vinculação do dólar ao ouro. Também foi assim com Reagan, que, em 1985, colocou os ministros das Finanças das maiores economias do mundo dentro de um salão no hotel Plaza e induziu a uma apreciação das suas moedas.

Pois bem, isso era para ter sido feito, mais uma vez, durante a crise financeira e econômica de 2008, quando a implosão do mercado imobiliário dos EUA decorreu de uma expansão desmedida da liquidez, fruto da exuberância irracional dos mercados e do privilégio exorbitante do dólar.