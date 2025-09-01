Os efeitos do aumento de gastos municipais

Calculando-se o quanto foi retido da arrecadação primária do Governo Geral (composto pelo Governo Central, Estados e Municípios), após transferências para outros entes, notamos que o Governo Central mantinha 47,9% das receitas em 2010, valor que caiu para 43,6% em 2024. A participação dos Estados foi de 29% para 27,9%, no mesmo período, enquanto a fatia dos Governos Municipais cresceu de 23,1% para 28,5%.

Ainda, durante a pandemia, outro elemento reforçou o caixa dos municípios. A Lei nº 14.041/20 e a Lei Complementar nº 173/20 determinaram repasses excepcionais aos entes subnacionais, suspenderam dívidas com a União e estabeleceram restrições aos gastos correntes dos governos locais, no contexto da pandemia. O resultado foi um pico no saldo primário e o acúmulo de ativos financeiros dos municípios.

Com transferências maiores, desde meados da década passada, e caixa cheio após a pandemia, podemos compreender o financiamento dos gastos municipais crescentes. Em 2010, a despesa primária desses entes correspondia a 7,8% do PIB, alcançando 8,9%, em 2019, e 10,9% em 2024.

Assim, nos últimos quinze anos, as despesas dos municípios passaram de 23,9% para 29% do total dos gastos do Governo Geral. O Governo Central teve sua participação reduzida de 46,8% para 43,9% e os Estados, de 29,3% para 27,1%.

Em termos de composição dos dispêndios municipais, cerca de 90% correspondem aos chamados gastos correntes, como de custeio, pessoal e previdência, que são mais rígidos. Por sua vez, os investimentos eram 11,3% das despesas, em 2010, caíram para 4,4%, em 2017, e retornaram a 10,6% em 2024.

Um risco potencial dessa trajetória é a reversão de parte da alta das transferências, conjugada ao uso pouco parcimonioso do caixa acumulado nos últimos anos. Isso faria com que os municípios enfrentassem dificuldades para sustentar os gastos correntes maiores contratados no período recente. Parte dos ativos financeiros acumulados já foi utilizada no biênio 2023 e 2024, quando os municípios registraram os maiores déficits primários do período iniciado em 2010.

Em termos alocativos, a ascensão acelerada dos gastos locais traz uma pulverização dos recursos angariados pelo setor público. Há um favorecimento, assim, de projetos de interesse geograficamente restrito, ao invés da adoção de programas estruturais coordenados. Esse fator é realçado ao se considerar a difícil restrição fiscal vivida pelo Governo Central.