Congresso precisa saldar dívida com a sociedade

Na proposta orçamentária enviada pelo governo ao Congresso, no último dia útil de agosto, há uma série de receitas incertas a engordar as projeções para 2026. Em que pese o governo apostar na arrecadação extra oriunda da ampliação das transações tributárias, da limitação das compensações tributárias e congêneres, há, também, um peso grande derivado das três propostas acima descritas.

Se os parlamentares fazem ouvidos moucos aos apelos da sociedade e da opinião pública para restabelecerem um padrão mínimo de civilidade nas emendas parlamentares, que já correspondem a ¼ das despesas discricionárias (não obrigatórias), espera-se, ao menos, que apoiem as iniciativas do governo para garantir um resultado primário (receitas menos despesas, sem contar os juros da dívida) razoável no ano que vem.

A meta estipulada na proposta de diretrizes orçamentárias é um superávit de R$ 34,5 bilhões. Nossos cálculos indicam que, sem medidas de elevação de receitas ou corte de gastos, essa cifra tem probabilidade próxima de zero de se materializar. A velha estratégia de deixar para resolver por meio de contingenciamento (cortes de despesas discricionárias) também estará bastante limitada no ano que vem, dado o nível já bastante baixo praticado nessas rubricas. O risco é paralisar o Estado.

Vale dizer, a MP nº 1.303, por exemplo, prevê ajustes na concessão de benefícios sociais, revisão de procedimentos e enquadramento do Programa Pé-de-meia no piso constitucional da Saúde. São mexidas importantes para avançar na boa gestão fiscal e orçamentária, com foco nos gastos obrigatórios.

O corte de gastos tributários, por sua vez, pelas nossas contas, poderia render ao menos R$ 10 bilhões em recuperação de recursos públicos. O rol atingido é menor do que o potencial, porque o projeto prevê uma série de exceções. De todo modo, já é um começo. Espera-se que o projeto não seja desidratado ou, pior, não acabe passando por processos de metamorfose típicos, em que uma bicicleta acaba virando um camelo desengonçado. O Congresso é craque nessa matéria.

A situação fiscal é crítica, caro leitor. O déficit público total está na casa de 8% do PIB, quando incluídos os gastos com juros. A dívida sobe a olhos vistos, tendo aumentado, entre junho e julho, quase um ponto percentual de PIB. Não há mais espaço para continuar brincando com fogo.