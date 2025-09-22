Limite para a dívida tem de preservar gestão fiscal e política monetária

A seguir, retomo alguns elementos da história recente para, então, sugerir as melhorias que, a meu ver, seriam necessárias para viabilizar a aprovação do Projeto de Resolução do Senado nº 8/2025, em benefício da responsabilidade fiscal. O projeto está na pauta da CAE para ser apreciado na reunião desta terça-feira (22 de setembro).

O economista José Serra, logo que assumiu mandato como Senador da República por São Paulo, em 2015, solicitou o desarquivamento do Projeto de Resolução do Senado que tratava de regulamentar o artigo 52 da Constituição. A saber, no seu inciso VI, ele determina que o Senado fixe limites para a dívida consolidada a partir de proposta do Presidente da República.

Em 2001, Fernando Henrique Cardoso havia encaminhado Mensagem Presidencial ao Senado com esse propósito. A limitação da dívida dos governos subnacionais foi aprovada, como se sabe.

No caso da União, contudo, o projeto foi empurrado com a barriga, na ausência de consenso. Foi essa proposta, justamente, que o Senador Serra solicitou que se desarquivasse em 2015. A partir dela, propôs uma alternativa moderna, baseada em um limite tendencial para a dívida pública.

À época, pude participar, como assessor do Gabinete de Serra, das discussões e da elaboração da proposta, ao lado de outros especialistas acionados por ele. Realizamos uma série de reuniões com as equipes técnicas do Tesouro Nacional e do Banco Central. O Senador, pessoalmente, participou de diversas discussões com o Ministério da Fazenda e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Especialistas convidados foram ouvidos em audiências públicas.

O texto foi aprimorado e chegou-se a um desenho recheado de saídas sofisticadas para todos os problemas encontrados nos diálogos institucionais mencionados.

Não custa lembrar que a gestão cotidiana da dívida mobiliária (títulos públicos) e da política monetária são tarefas extremamente técnicas. Mexer nas engrenagens desse relógio suíço demanda cautela e precisão.