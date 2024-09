Barsi, o 'rei dos dividendos' da B3, agora é dono de 10% da Taurus

Com a saída de Axel Labourt, o atual diretor financeiro e de relações com investidores, Eron Martins, assumirá interinamente a função de CEO. Eron ingressou na AgroGalaxy em 2023, tendo passado antes pela Nadir Figueiredo e Saint-Gobain. Durante a transição, as atividades financeiras da empresa serão apoiadas pela consultoria externa LCSCS, liderada por Luiz Conrado Sundfeld.

A queda da receita - alimentada por uma retração na na comercialização de insumos - elevou o prejuízo. A AgroGalaxy reportou um prejuízo líquido ajustado de R$ 362,4 milhões no segundo trimestre de 2024 (+40,9% em relação ao prejuízo líquido ajustado de R$ 257,1 milhões registrado no segundo trimestre de 2023).

CURTAS

WEG A WEG anunciou nesta quarta (18) investimento de R$ 670 milhões para expandir sua capacidade produtiva e verticalizar os negócios de transformadores e motores elétricos no México e no Brasil. No México, a empresa investirá R$ 336 milhões na construção de uma nova unidade fabril em Atotonilco de Tula, destinada à produção de fios e cabos, com o objetivo de atender à demanda da América do Norte. Já no Brasil, os parques industriais de Itajaí e Guaramirim, em Santa Catarina, receberão um aporte total de R$ 334 milhões. Na semana passada, a companhia catarinense já havia anunciado compra de fábrica na Turquia.

KINEA, PETZ E COBASI O fundo Kinea Private Equity V e a Tefra Participações adquiriram 5,8% das ações da Petz, empresa especializada no comércio de itens para animais de estimação. A negociação, que envolve 26.720.500 ações, não pretende alterar a estrutura de controle da empresa, mas reflete o movimento estratégico que pode culminar na fusão com a Cobasi, sua principal concorrente, conforme previsto no acordo de associação firmado em agosto. Caso a operação se concretize, a Petz se tornará uma subsidiária integral da Cobasi

GRUPO MATEUS A agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o rating de crédito do Grupo Mateus em AAA (bra), com perspectiva estável. A agência destacou o forte posicionamento da empresa no mercado de varejo alimentar, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, além de seu perfil financeiro sólido, marcado por baixa alavancagem e robusta liquidez. A Fitch também observou que a criação da nova sociedade com o Novo Atacarejo não impacta de forma significativa o perfil de crédito da companhia.