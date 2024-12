Americanas decidem processar ex-diretores por suspeita de fraude

Tecnicamente, trata-se de uma ação civil, isto é, em busca de algum tipo de reparação financeira ou estabelecer punições na esfera cível. É diferente da investigação criminal, a cargo da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Rio, que busca estabelecer se houve crime e quem foram os responsáveis.

Dois ex-diretores, Flávia Carneiro e Marcelo Nunes, tornaram-se delatores e forneceram informações para a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal ainda em curso.

Em troca da colaboração, eles receberam um pacote que inclui dez anos de salário, mensalidade da educação dos filhos e plano de saúde, além do pagamento de honorários de seus advogados.

Na assembleia desta quarta, as contas do exercício de 2023 foram aprovadas, juntamente com as demonstrações financeiras, que apresentaram um prejuízo de R$ 2,27 bilhões.