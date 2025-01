Fusão Azul-Gol surge dias após desconto bilionário em dívidas tributárias

Doze dias após a Receita Federal anunciar a celebração de acordos que reduziram R$ 4,8 bilhões em dívidas tributárias das companhias aéreas Azul e Gol, as empresas revelaram o início das negociações para uma fusão que pode criar a maior companhia aérea do Brasil e uma das maiores da América Latina.

Os acordos tributários, conduzidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, concederam o maior desconto já registrado desde a promulgação da Lei nº 13.988, de 2020, que regulamentou as chamadas transações tributárias. Com abatimentos de R$ 3 bilhões para a Gol e R$ 1,8 bilhão para a Azul, as negociações envolveram a redução de multas e juros de mora em troca do pagamento parcelado do principal da dívida.

As duas empresas vão pagar R$ 2,8 bilhões em até 120 meses. A Gol comprometeu-se a pagar R$ 1,7 bilhão (em vez de R$ 4,7 bilhões inscritos na dívida ativa) e a Azul, R$ 1,1 bilhão (em vez de R$ 2,9 bilhões). O UOL explicou o caso nesta reportagem.