Prejuízo da Cosan com venda de ações da Vale pode chegar a R$ 5 bilhões

O prejuízo da Cosan, conglomerado liderado por Rubens Ometto, com a venda de ações da Vale pode chegar a um valor próximo a R$ 5 bilhões, conforme apurou a coluna com pessoas com conhecimento do assunto.

A Cosan começou a montar posições na ex-estatal, uma das maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, entre setembro e outubro de 2022, atingindo 6,5% do capital votante da companhia.

As ações foram compradas pela Cosan em uma série de operações tanto no mercado à vista quanto através de derivativos (instrumentos financeiros baseados no valor futuro de um ativo).