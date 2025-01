Lula é um alvo de baixo custo para a retórica de Trump, diz brasilianista

Brian Winter: Esta é uma das razões pelas quais espero uma tempestade entre Lula e Trump. Várias pessoas próximas a Trump espalham uma visão negativa em relação ao Brasil, incluindo Elon Musk e [o estrategista político] Jason Miller, que foi detido no Brasil em 2021 e certamente não se esqueceu disso.

No mundo político do sul da Flórida, alguns brasileiros são influentes no círculo de Trump e estão vendendo a ideia de que o Brasil está reprimindo a liberdade de expressão política como a Venezuela. Essa ideia é falsa, mas ressoa entre os republicanos que não distinguem entre a esquerda democrática e a autoritária na América Latina. O clima em torno do Brasil nesse mundo é profundamente negativo, e mesmo em momentos bons, o entendimento dos EUA sobre o Brasil é limitado.

UOL: Em relação aos EUA e China, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, como os setores econômicos da América Latina devem navegar por essas crescentes tensões? Setores como o agronegócio ou a indústria podem se beneficiar dessas tensões?

Brian Winter: A equipe de Trump não pedirá aos países da América Latina que parem de negociar com a China—eles sabem que isso é impossível, já que os EUA também negociam com a China. O foco será nos investimentos estratégicos: portos com possível uso militar duplo, redes elétricas e comunicações 5G. A administração Trump tentará usar tarifas como alavanca para limitar investimentos chineses em países como Brasil, Chile e Peru. No entanto, eles também são espertos o suficiente para saber que precisam de incentivos além de punições, como oportunidades de nearshoring e incentivos ao setor privado por meio de ferramentas como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

UOL: Em relação às ditaduras em Cuba e Venezuela, você vê alguma mudança substancial na abordagem de Washington em relação a elas?

Brian Winter: Esta é uma questão que nem mesmo as pessoas de Trump podem responder com confiança. É possível que adotem táticas mais duras, mas sem retornar à era da "máxima pressão", que incluía boicotar o petróleo venezuelano e reconhecer um governo de oposição. No entanto, eles também podem apostar alto, acreditando que esses regimes estão no momento mais frágil. Isso é especialmente verdadeiro para Cuba, com apagões, um vácuo de liderança e um êxodo sem precedentes de pessoas. Foram 66 anos de espera por uma mudança de liderança em Cuba, mas nenhuma ditadura dura para sempre. Ter um Secretário de Estado filho de migrantes cubanos pode tornar isso uma prioridade, especialmente com a política do sul da Flórida em mente.