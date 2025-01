Tom Brady, ex da Gisele, pôs à venda mansão no 'bunker dos bilionários'

Conforme a certidão obtida pela coluna, Brady comprou o terreno de 7.400 metros quadrados em 2020 por US$ 17 milhões. Ele contratou uma das construtoras mais conhecidas em Miami por imóveis de alto padrão, a Fontainebleau Development, tendo investido outros US$ 35 milhões para erguer o imóvel.

A casa ficou pronta no ano passado: são 2.197 metros quadrados de área construída, com cinco quartos, sete banheiros, elevadores, piscina, quadra de tênis e deck sobre o canal, de acordo com os registros públicos do imóvel consultados pelo UOL. Há uma academia de última geração construída fora da edificação principal.

Mas como Tom Brady conseguiu triplicar o investimento em apenas cinco anos? A explicação é que os preços dos imóveis na ilha de Indian Creek dispararam desde 2023, depois que Jeff Bezos comprou uma casa e passou a viver no local.

O fundador da Amazon é o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 247 bilhões (R$ 1,4 trilhão).

Uma empreitada que paga o triplo do investimento inicial, em dólares, em apenas cinco anos não é parte de um fenômeno mais abrangente. Segundo dados da prefeitura de Miami, as propriedades na cidade têm se valorizado, em média, 8% ao ano - mais do que qualquer outra cidade dos Estados Unidos.

O principal drive do fenômeno são indivíduos de alta renda, que estão se mudando para a cidade à medida que a Flórida tem se tornado um hub para firmas de investimentos globais. Em um cálculo da Bloomberg, mais de 150 firmas de investimentos trocaram Wall Street, o coração financeiro de Nova York, por outras partes do país. Dois terços delas se instalaram no sul da Flórida.