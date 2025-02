Primeiro, as ações dispararam; depois, o Atacadão soltou fato relevante

A proposta prevê que cada ação ordinária do Atacadão seja incorporada por uma nova sociedade e posteriormente resgatada por um dos três modelos oferecidos aos acionistas: recebimento de R$ 7,70 em dinheiro por ação, troca parcial por ações do Carrefour na Bolsa de Paris ou um modelo de conversão em BDRs no Brasil.

Segundo o anúncio, o valor da oferta representa um prêmio de 32,4% sobre a média ponderada das ações no último mês e de 27,3% de ágio em relação à proporção sugerida para quem optar por trocar os papéis do Atacadão e pelos do Carrefour, na bolsa francesa. O comitê independente do conselho de administração do Atacadão está analisando a proposta e negociando os termos antes de levá-la à votação em assembleia.

O movimento de compra das ações ocorre em um momento de arrefecimento da cotação do dólar, após um período de forte alta no ano passado. A desvalorização recente da moeda norte-americana pode favorecer operações de empresas estrangeiras no Brasil, reduzindo o custo de transações como essa. A intenção do Carrefour de reforçar sua estrutura no país segue a tendência de multinacionais que buscam consolidar ativos locais diante do novo cenário cambial.