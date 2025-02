Bombril, ícone do consumo nacional, volta a pedir proteção contra credores

Além da lã de aço, a Bombril diversificou seu portfólio com marcas como Limpol, Mon Bijou, Pinho Bril, Kalipto e Sapólio Radium, consolidando-se como um dos maiores nomes do mercado de limpeza no Brasil. Durante as décadas de 1980 e 1990, a marca se tornou um fenômeno publicitário, com campanhas estreladas pelo ator Carlos Moreno, cujo carisma ajudou a tornar o nome Bombril sinônimo de lã de aço.

A empresa já recorreu à recuperação judicial em 2003, mas acabou deixando o regime de proteção contra credores em 2006. Em 2013, a Bombril chegou a sumir das prateleiras dos mercados, devido à falta de dinheiro para produção e transporte.

No auge da crise, em 2015, as dívidas do grupo chegaram a quase R$ 900 milhões. Em 2017, após uma grande reestruturação, a companhia fechou o ano com lucro. A empresa chegou a registrar resultados positivos em suas vendas nos últimos anos, mas não o bastante para superar a dívida acumulada nos anos de crise.