Em 62 minutos, Eletrobras perdeu R$ 146 mi com decisões judiciais a jato

Uma série de decisões judiciais a toque de caixa em Manaus e em uma comarca do interior do Amazonas permitiu transferências suspeitas de R$ 146 milhões das contas da Eletrobras. O dinheiro, distribuído para ao menos nove pessoas e empresas que não integravam o processo original, foi transferido fora do horário de expediente bancário.

A disputa tem origem em títulos emitidos pela Eletrobras nos anos 1980 referentes ao empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica. O caso envolve uma ação de execução extrajudicial movida por Bruno Eduardo Thome de Souza, em 2021, para cobrar um título referente ao montante pago durante a vigência do regime de empréstimo compulsório.

A Eletrobras afirma que o entendimento do STJ (Superior Tribunal de Justiça) é de que tais títulos foram alcançados pela decadência; isto é, perda do direito de cobrá-los por seus portadores em razão da passagem do tempo.