Heineken nunca ganhou tanto dinheiro no Brasil como agora

Não houve o detalhamento dos números específicos do país. A categoria premium segue como prioridade para a companhia, segundo o comunicado.

No comunicado, a Heineken menciona que a empresa fez uma parceria com a Netflix no Brasil na série sobre o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), para ilustrar a prioridade que o mercado brasileiro recebeu dos gastos de marketing da companhia no ano passado.

*Desvalorização do real azedou resultado*

Apesar do crescimento forte, a desvalorização do real jogou água no chope, impactando negativamente os resultados consolidados da companhia. O efeito cambial - com desvalorização de moedas em emergentes como Brasil e Nigéria (maior mercado da África) - foi um dos fatores que afetaram a receita líquida em € 390 milhões (R$ 2,34 bilhões).

Para mitigar esses impactos, a matriz holandesa afirma que intensificou medidas de eficiência operacional, incluindo a otimização da cadeia de suprimentos e iniciativas de "near shoring" para reduzir custos logísticos.

Segundo o comunicado de resultados, o Brasil também é um dos mercados prioritários nos investimentos em expansão industrial. A empresa está construindo uma nova cervejaria em Passos (MG), prevista para ser concluída ainda em 2025.