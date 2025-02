Justiça de São Paulo decide iniciar recuperação judicial da Bombril

O juiz da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial de São Paulo, Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, deferiu nesta quarta-feira (12) a aberura do processo de recuperação judicial da Bombril S.A. e de algumas de suas controladas.

A decisão suspende todas as ações e execuções contra a companhia e nomeia a Laspro Consultores Ltda. como administradora judicial do processo. A empresa terá 60 dias para apresentar um plano de reestruturação financeira.



"Suspendo, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, as execuções contra as Recuperandas, inclusive, daqueles dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial", diz trecho da decisão, obtida pela coluna.

Com dívidas acumuladas e dificuldades de liquidez, a fabricante de produtos de limpeza busca renegociar passivos para garantir a continuidade das operações.