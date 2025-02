Como uma pequena cidade de MS virou uma estrela global da celulose

Exportações

A nova fábrica foi uma injeção na veia das exportações de celulose de Mato Grosso do Sul, que cresceram 122% em janeiro deste ano, com 731 mil toneladas, contra 329 mil no mesmo período de 2024, segundo dados do governo estadual.

O faturamento com exportação da commodity subiu 186%. Em janeiro do ano passado, foram US$ 137,5 milhões; agora, US$ 394,1 milhões em receitas, conforme a Carta da Conjuntura editada pelo governo de MS.

Com o avanço, a celulose representou 53,3% de todas as exportações de Mato Grosso do Sul em janeiro, que alcançaram US$ 739,48 milhões.