Pix fez reserva do Airbnb disparar no Brasil e puxou alta na América Latina

A introdução do Pix como método de pagamento na plataforma do Airbnb fez as reservas dispararem no Brasil e ajudou a impulsionar o crescimento da empresa na América Latina. No quarto trimestre de 2024, as reservas originadas no país aumentaram mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando o Brasil como o mercado de maior expansão na região.

Os dados fazem parte dos resultados reportados pela multinacional nos Estados Unidos. De acordo com uma carta do Airbnb aos seus acionistas, a facilidade de pagamento proporcionada pelo Pix atraiu um volume significativo de novos usuários, refletindo diretamente na aceleração das reservas. Antes, o principal meio de pagamento aceito era o cartão de crédito.

A adoção do sistema também contribuiu para o crescimento expressivo do turismo doméstico na América Latina, que avançou 30% na comparação anual. No geral, o número de diárias e experiências reservadas na região cresceu mais de 20% no trimestre.