Por que Elon Musk conseguiu comprar o Twitter, mas não o ChatGPT

A OpenAI, uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo e dona do ChatGPT, rejeitou uma oferta de compra de US$ 97,4 bilhões liderada pelo bilionário Elon Musk. O conselho de administração da companhia, responsável por supervisionar sua governança, recusou a proposta por unanimidade, alegando que a aquisição "não seria do interesse da missão da empresa".

O presidente do conselho da OpenAI, Bret Taylor, reforçou publicamente a decisão: "A OpenAI não está à venda, e o conselho rejeitou unanimemente a mais recente tentativa do Sr. Musk de desestabilizar sua concorrência", segundo reportou o The Wall Street Journal.

Segundo a Bloomberg, o homem mais rico do mundo havia juntado um 'pool' de investidores para adquirir a empresa.