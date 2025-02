Câmbio transforma Brasil em pechincha e atrai onda de turistas argentinos

Rosenbrock, ela própria dona de dois hotéis em Balneário Camboriú, diz que o fenômeno ainda não faz sombra aos anos 1990, quando a paridade do peso com o dólar no governo de Carlos Menem produzia imagens de praias lotadas de argentinos no Brasil a cada verão. Mas, segundo ela, é uma presença significativamente maior do que nos últimos anos.

A percepção da hoteleira está em linha com os dados do próprio governo argentino, divulgados na semana passada: o consumo dos argentinos em dólares atingiu o maior nível desde 2018.

Em janeiro, os gastos com cartões de crédito em moeda estrangeira somaram US$ 645 milhões, segundo dados do Banco Central da Argentina reportados pela Bloomberg - o maior volume desde fevereiro de 2018. O valor não inclui transações feitas via débito ou carteiras digitais, meios de pagamento que ganharam popularidade nos últimos anos.

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas (SC) Imagem: Reprodução/Tripadvisor

Por que o peso está mais forte?

Desde que assumiu o governo, em 2023, Milei, um político de direita que gosta de se autoproclamar libertário, deu início a um programa de controle dos gastos públicos, cortando subsídios estatais e reajustando tarifas de serviços públicos.