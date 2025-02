Empresa que controla o Botafogo avança para ser negociada na bolsa de NY

Além do Botafogo, a empresa tem participações no Crystal Palace (Inglaterra), Olympique Lyonnais (França) e RWD Molenbeek (Bélgica). A estratégia de expansão da holding, no entanto, tem enfrentado desafios.

Em outubro do ano passado, a Eagle Football anunciou um plano de recapitalização de US$ 1,1 bilhão, prevendo a captação de cerca de US$ 500 milhões via IPO e a liquidação de US$ 600 milhões em dívidas. Para isso, a holding estuda vender sua participação no Crystal Palace e negociar outros ativos, incluindo jogadores