Por que o lucro da Vale caiu 21% no ano passado

No quarto trimestre, a Vale registrou prejuízo de R$ 4,67 bilhões, revertendo o lucro de R$ 11,98 bilhões do mesmo período de 2023.

O resultado foi afetado por ajustes contábeis de R$ 10,6 bilhões, incluindo uma baixa contábil de US$ 1,4 bilhão nas operações de Thompson e US$ 540 milhões no projeto Voisey's Bay, ambos sob a subsidiária Base Metals. O Ebitda da companhia no 4T24 caiu 30,2%, para R$ 22,2 bilhões.