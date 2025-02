Como a nova plataforma financeira vai mudar o negócio do Magalu

Com licença do Banco Central para as operações da financeira MagaluPay emitida na última quinta (20), o Magalu fez um movimento para transformar seu ecossistema de varejo, um dos maiores do país, em um conglomerado com plataforma financeira capaz de expandir empréstimos a clientes e parceiros do marketplace.

De certo modo, o modelo é parecido como o do Mercado Livre, uma das empresas mais valiosas da América Latina, que reduziu a dependência do marketplace em relação ao sistema bancário tradicional, incorporando uma fintech às operações, como no caso do Mercado Pago.

"Por intermédio da financeira MagaluPay, o Magalu ampliará a oferta de produtos e serviços financeiros para seus clientes e sellers, com uma estrutura ainda mais eficiente, transparente e rentável", afirmou a empresa, em nota enviada ao UOL.