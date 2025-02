No labirinto dos impostos, um produto nem sempre é o que parece

Além de checar se mercadorias estão corretamente enquadradas no CST e na NCM, especialista afirma que as empresas façam revisões tributárias periódicas para analisar se os seus pagamentos estão em conformidade com decisões de tribunais, como a famosa "tese do século", que, em 2021, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

O sentido da decisão foi que o ICMS cobrado pelos Estados não poderia ser calculado, para fins de pagamento das duas contribuições sociais, como receita ou faturamento das empresas.

O PIS e a Cofins são contribuições sociais que incidem sobre a receita ou o faturamento das empresas, nos termos do art. 195, I, "b" da Constituição Federal, podendo ser cobradas sob sua sistemática cumulativa, principalmente com base na Lei 9.718/1998, ou sob o seu regime não cumulativo, conforme as Leis 10.637/2002 (para o PIS não cumulativo) e 10.833/2003 (para a Cofins não-cumulativa).