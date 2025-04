Magalu vai fazer captação de R$ 1 bilhão no mercado

Segundo o Magalu, a emissão de dívida é parte da estratégia de gestão dos negócios, incluindo a reorganização de passivos financeiros ("liability management").

A captação ocorre em meio a uma fase de transformação estratégica do Magazine Luiza. Com a autorização do Banco Central para operar como instituição financeira por meio da MagaluPay, a varejista prepara um reposicionamento que vai além do comércio.

Conforme o UOL noticiou em fevereiro, o objetivo é construir uma plataforma financeira integrada, capaz de oferecer crédito direto ao consumidor, financiar vendedores do marketplace e remunerar saldos em conta.