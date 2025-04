Boeing: troco da China a Trump visa causar dor em setor sensível dos EUA

A China ordenou que suas companhias aéreas suspendam novas entregas de jatos da Boeing, como parte da escalada na guerra tarifária na qual o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de até 145% sobre produtos chineses, segundo noticiou a Bloomberg citando pessoas com conhecimento do assunto, sem identificá-las.

Usar a Boeing para dar o troco causa dor em um setor sensível da economia americana: as ações da fabricante de aviões chegaram a cair 4,6% no pré-mercado, antes da abertura dos pregões nos EUA, ampliando uma queda que já acumulava 10% desde janeiro.

A China responde hoje por cerca de 20% da demanda global por aeronaves comerciais e, apenas no ano passado, absorveu um quarto da produção da fabricante americana. Ainda de acordo com a reportagem, o governo chinês avalia formas de mitigar os impactos da medida sobre as companhias aéreas locais que operam aviões da Boeing por meio de contratos de leasing, cujos custos deverão subir consideravelmente.