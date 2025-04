Bilionário Parisotto recua em disputa de gigantes do setor farmacêutico

O empresário mantém relação próxima com Carlos Sanchez, fundador da EMS, cuja tentativa de fusão com a Hypera foi rejeitada no ano passado. O movimento do fundo de investimento controlado por Parisotto na Hypera reacendeu suspeitas de uma nova ofensiva do controlador da EMS, para ampliar seu poder dentro da Hypera por meio de investidores aliados.

A disputa escalou no fim de março, quando a EMS, por meio do Dodgers Fundo de Investimento em Ações, ampliou sua participação minoritária na Hypera de 4% para 6%. A companhia alegou que a operação teria caráter puramente financeiro. A Hypera, porém, acionou o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), acusando a rival de ocultar a real intenção de interferir na administração da empresa.

Em despacho recente noticiado pelo Valor Econômico, a superintendência do Cade determinou que a EMS se abstenha de exercer qualquer direito político na Hypera enquanto durar a análise do caso.

A autarquia também exigiu informações adicionais sobre a frustrada tentativa de oferta hostil feita pela EMS em outubro passado, além de dados sobre participação conjunta das duas companhias nos mercados afetados pela potencial combinação de negócios