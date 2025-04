Anitta, agora no Mercado Pago, provoca Nubank: 'Vai ficar roxo de vontade?'

Ex-embaixadora global e integrante do conselho administrativo do Nubank até 2022, a cantora Anitta fechou uma parceria publicitária para ser o rosto público do Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, no mercado brasileiro. A chegada à nova casa veio com uma provocação direta aos antigos parceiros.

Em vídeo publicitário divulgado hoje, sem citar nominalmente o Nubank, ela diz que o relacionamento com o ex "não estava rendendo" e que ela foi em busca do "relacionamento perfeito". Ao final da propaganda, ela faz um apelo à base de fãs e joga uma indireta citando a identidade visual da antiga parceira: "Vai ficar aí roxo de vontade? Vem com a patroa".

"Eu já não estava mais no Nubank antes mesmo de começar com o Mercado Pago. Sempre mantenho parcerias longas e só mudo quando vejo algo realmente melhor para mim e meu público. Queria garantir mais vantagens aos meus fãs", disse a cantora, ao responder a jornalistas no anúncio da campanha publicitária.