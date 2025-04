Novos santos declarados por Francisco marcaram guinada política na Igreja

A escolha dos novos santos não se dava ao acaso: refletia prioridades pastorais e geopolíticas do pontífice.

Canonizações em países do Leste Europeu sob regimes comunistas, por exemplo, ajudavam a sustentar a resistência católica frente às ditaduras marxistas, como no caso do padre Jerzy Popiełuszko, na Polônia, torturado e morto em 1984, aos 37 anos.

Como no caso de Romero, o assassinato de Jerzy Popiełuszko era incontroversamente político, mas o polonês foi declarado mártir "in odium fidei" (do latim, "por ódio à fé") por João Paulo 2º, reconhecimento negado ao salvadorenho.

Além disso, ao elevar aos altares figuras alinhadas com valores conservadores, como Madre Teresa de Calcutá ou o fundador da Opus Dei, Josemaría Escrivá, João Paulo 2º também deixava clara sua oposição à Teologia da Libertação e a setores mais progressistas do clero, consolidando uma identidade doutrinária mais rígida no seio da Igreja.

A máquina de santidade montada por João Paulo 2º foi herdada por Francisco e usada por ele para fazer rodar dua própria agenda, abandonando uma posição política predominante desde a Guerra Fria.

Francisco destravou o processo de Romero, que correu a toque de caixa. Em 2015, ocorreu a beatificação, etapa que precede a canonização no processo canônico, como mártir "in odium fidei". Três anos depois, Francisco declarou-o santo mártir.