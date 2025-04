Processos para declarar santos custam mais de R$ 1 milhão

Nos termos do direito canônico, santidade é forma de honra mais elevada que a Igreja Católica concede a um fiel, mas não é fácil nem barato fazer um santo, sobretudo se ele for brasileiro.

As taxas cobradas pelo Vaticano, os gastos com a montagem do dossiê histórico, viagens e honorários de postuladores (advogados do candidato a santo) e peritos, tradução de milhares de páginas para o italiano (língua da burocracia católica) ultrapassam facilmente 150 mil euros (R$ 988 mil, pelo câmbio atual). Isso explica porque há mais santos na Itália do que em qualquer outro país do mundo.

Normalmente, o processo começa por iniciativa do bispo do território onde a pessoa viveu, com a reunião de documentação e testemunhos sobre a vida do candidato a santo, que passa a ser chamado de "servo de Deus".