Cade abre espaço para Petlove questionar fusão entre Petz e Cobasi

Órgão de defesa da concorrência, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) autorizou a entrada da Petlove como terceira interessada no processo de análise da fusão entre Petz e Cobasi, duas maiores empresas do setor.

Se for concretizada, a fusão pode redefinir os rumos do mercado pet brasileiro, unindo duas empresas que, somadas, faturaram R$ 7 bilhões em 2024. Hoje, as duas empresas têm 483 lojas em 23 estados. Pelos termos apresentados, os acionistas da Petz deteriam 52,6% da nova empresa, enquanto os da Cobasi ficariam com 47,4%.

A Petlove, que atua no varejo digital, físico e também em serviços veterinários, sustenta que a união entre Petz e Cobasi cria um agente com poder de mercado sem precedentes, capaz de exercer pressões anticoncorrenciais sobre fornecedores, consumidores e concorrentes. É a terceira força no mercado, tendo faturamento de R$ 1,75 bilhão em 2024.