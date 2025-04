52% dos usuários de bets apostam de novo para tentar recuperar perdas

O perfil típico do apostador de bets no Brasil é jovem, dois terços deles são homens das classes sociais C e D/E. A maioria pertence à geração Z (16 a 28 anos) ou aos millennials (29 a 43 anos), com maior concentração no Sudeste e Nordeste do país.

Quase metade dos apostadores tem dívidas em atraso e apresenta níveis elevados de estresse financeiro. Em média, o apostador gasta cerca de R$ 216 por mês em aplicativos de apostas, utilizando essas plataformas ao menos uma vez por semana.

Os dados fazem parte da 8ª edição da pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, realizada pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), em parceria com o instituto Datafolha. Íntegra do estudo pode ser lida aqui.