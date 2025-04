Quanto ganham os chefões dos grandes bancos brasileiros

No Itaú Unibanco, diretores recebem bônus divididos entre dinheiro, programas de incentivo e ações, com "vesting" (uma espécie de carência) de 3 a 5 anos. Cláusulas conhecidas como "clawback" permitem reduzir ou reaver bônus em caso de prejuízos futuros. Os conselheiros também recebem parte da remuneração em ações, proporcional ao tempo de mandato.

Bradesco

Lucro em 2024: R$ 19,5 bilhões

R$ 19,5 bilhões Total pago à alta administração em 2024: R$ 755,8 milhões

R$ 755,8 milhões Previsão para 2025: R$ 790,6 milhões (+4,6%)

R$ 790,6 milhões (+4,6%) Quanto a diretoria recebeu referente a 2024: R$ 695 milhões (88 membros)

R$ 695 milhões (88 membros) Quanto prevê pagar aos diretores em 2025 (estimado): R$ 735,9 milhões (84 membros)

R$ 735,9 milhões (84 membros) Quanto os membros do conselho de administração receberam em 2024: R$ 60,8 milhões (11 membros)

R$ 60,8 milhões (11 membros) Quanto devem receber em 2025 (previsto): R$ 54,6 milhões (11 membros)

No Bradesco, o modelo prevê bônus semestrais, com metade em dinheiro e metade em ações com bloqueio de venda por três anos. Há um robusto plano de previdência e um mecanismo de clawback. O conselho de administração também participa do sistema de bônus, além da remuneração fixa.

Procurado, o Bradesco disse que prefere não se manifestar.

Santander Brasil