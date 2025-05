Tarifas dos EUA ainda não impactaram Embraer, que cresceu 44% em receita

Apesar da expansão no faturamento, a Embraer reportou prejuízo líquido ajustado de R$ 428,5 milhões, número superior à perda de R$ 63,5 milhões registrada no mesmo período do ano passado.

Normalmente, os resultados do primeiro trimestre são os mais fracos do ano e o prejuízo anunciado agora embute questões tributárias e retira os resultados da Eve, a subsidiária da Embraer dedicada ao desenvolvimento de mobilidade aérea urbana, especialmente aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical — os chamados eVTOLs.

Na conferência com analistas na manhã de hoje, o vice-presidente das áreas financeira e de relações com investidores, Antonio Garcia, disse que, embora não tenha havido impacto das tarifas nos resultados do primeiro trimestre, a empresa aguarda "impacto limitado" que permitiu reiterar as projeções (guidance, no jargão corporativo) para o ano.

Segundo ele, as projeções são conservadoras: a entrega de 77 a 85 jatos comerciais e de 145 a 155 jatos executivos, além de uma receita total entre US$ 7 bilhões e US$ 7,5 bilhões. A expectativa de geração de caixa livre positiva de até US$ 200 milhões também foi mantida.

Segundo ele, o fato de muitos componentes das aeronaves da Embraer serem produzidos nos Estados Unidos pode atenuar o impacto das tarifas de importação daquele país.

Analistas de grandes bancos, como o Santander e o americano Goldman Sachs, elogiaram o resultado da companhia no trimestre, sobretudo por ter mantido o guidance num ambiente em que empresas do mundo inteiro têm pouca visibilidade .