Antiga Queiroz Galvão pagará R$ 125 milhões para encerrar processos no Cade

Entre elas estão Dow Brasil, Monsanto do Brasil e IBM Brasil, que eram alvos de investigações sobre condutas anticompetitivas com impactos no mercado de trabalho — como troca de informações sensíveis entre empregadores, prática que pode restringir a livre concorrência na contratação e retenção de talentos. Juntas, essas três empresas pagarão R$ 79,6 milhões ao mesmo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

No mesmo inquérito, 3M do Brasil e Bayer S.A. também celebraram acordos. Ambas admitiram participação nas condutas investigadas, assumiram o compromisso de cessar as práticas e se comprometeram a pagar, respectivamente, R$ 4,45 milhões e R$ 5 milhões, somando mais de R$ 9,4 milhões.

Todos os seis acordos foram homologados pela Superintendência-Geral do Cade e seguem a política de incentivo à colaboração da autarquia, que busca agilizar a apuração de infrações à ordem econômica e concentrar esforços nas empresas que optam por litigar. Com a assinatura dos TCCs, os processos ficam suspensos em relação às empresas que assinaram os acordos até o julgamento final do tribunal do Cade, que avaliará o cumprimento das obrigações.