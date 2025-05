Roubo de Ozempic, Wegovy e cosméticos afetou lucro da Raia Drogasil

A perda de margem ligada a furtos foi estimada em 30 pontos-base, compensada em parte por um ganho de 20 pontos-base relacionado a ajustes de inventário.

Embora o problema esteja mais concentrado no Sudeste, a companhia considera que o desafio é estrutural e reiterou o compromisso de reduzir o índice de perdas. "É óbvio que tem um plano de ação bastante robusto", afirmou Raduan.



Presente em todas as unidades do país, a companhia operava 3.301 unidades em todas as regiões do país, com 16,6% de participação de mercado no varejo farmacêutico nacional, segundo dados da IQVIA _ mantendo-se à frente dos principais concorrentes em escala e capilaridade.

No primeiro trimestre de 2025, a empresa registrou receita bruta de R$ 10,8 bilhões, um crescimento de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do total da receita, R$ 2,2 bilhões vieram de canais digitais, com destaque para o aplicativo da companhia, responsável por 78% das vendas online.

A empresa tem 66 mil colaboradores, dos quais 13 mil farmacêuticos. O plano da companhia prevê manter o ritmo de expansão, com 330 a 350 novas farmácias previstas ainda em 2025.