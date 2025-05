Lucro da Bunge desaba com incertezas nos EUA, mas Brasil evita pior cenário

Uma das maiores companhias de agronegócio do mundo, a americana Bunge viu seu lucro recuar 40% no primeiro trimestre de 2025, reflexo direto da incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, especialmente no setor de biocombustíveis e comércio de commodities agrícolas.

O desempenho, porém, foi parcialmente amortecido por resultados positivos no Brasil, onde a companhia mantém mais de 100 unidades industriais e logísticas e emprega cerca de 6.500 pessoas.

Segundo os resultados apresentados ontem, o lucro ajustado por ação caiu para US$ 1,81, frente a US$ 3,04 um ano antes. Já o lucro líquido consolidado ficou em US$ 201 milhões, enquanto o EBIT (uma métrica para fluxo de caixa) ajustado do grupo somou US$ 362 milhões, frente a US$ 676 milhões no 1T24. As vendas da principal divisão da empresa — o agronegócio — caíram 16%, para US$ 8,2 bilhões, com volume total de 18,2 milhões de toneladas.